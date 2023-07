Meer dan 2.000 dode pinguïns aangespoeld aan kust van Uruguay

CNN KIJK. Babysitter in Florida gearres­teerd nadat ze baby vergat in auto: kind sterft door snikhete temperatu­ren

In de Amerikaanse staat Florida is een babysit gearresteerd, nadat een baby van 10 maanden stierf onder haar toezicht. Rhonda Jewell liet het kind alleen achter in haar wagen, toen ze aankwam bij andere kinderen waarop ze moest passen. Het kleine meisje zat vijf uur lang in haar kinderstoeltje, terwijl de temperatuur in de wagen steeg tot wel 56 graden.