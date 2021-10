Meer dan 180 zaken geopend tegen vermoedelijke mensensmokkelaars in Polen

De Croo waarschuwt Poolse premier voor "gevaarlijk spelletje"

13:30 In een toespraak voor het Europacollege in Brugge heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki woensdag gewaarschuwd voor een escalatie van het conflict over de basisregels van de rechtsstaat en het Europese project. Net op hetzelfde moment geeft het Europese Hof van Justitie Polen een dagelijkse dwangsom van 1 miljoen euro voor het niet uitvoeren van beslissingen over gerechtelijke hervormingen.