Meer dan 180 doden bij aanhoudende protesten sinds begin van staatsgreep Myanmar

Tijdens de protesten tegen de staatsgreep in Myanmar zijn al 180 doden gevallen. Zondag werden 74 mensen gedood door politie of soldaten, de meesten in de grootste stad, Yangon. Dat meldt de Myanmarese hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP.

Ondanks het militaire geweld in Myanmar gaan de protesten in het hele land tegen de nieuwe junta door. Veel demonstranten probeerden zich dinsdag met zelfgemaakte barricades tegen de troepen te beschermen.

De situatie in Myanmar is sinds het weekend aan het escaleren. Op zondag alleen werden 74 mensen gedood door politie of soldaten. Op maandag waren er nog eens 20 dodelijke slachtoffers. "Het dodental stijgt drastisch", aldus de AAPP. Volgens de organisatie zijn er sinds het begin van de staatsgreep van 1 februari ten minste 183 mensen omgekomen. Meer dan 2.100 mensen zijn in tijdelijke hechtenis genomen.

"We proberen onze wijk af te sluiten met barricades, want als we ons niet kunnen verdedigen, zullen ze onze straten binnenkomen en ons doden", zei de 33-jarige Kyaw Kyaw uit het Thaketa district in de vroegere hoofdstad Yangon.

De bijzonder zwaar getroffen volkswijk Hlaing Tharyar in Yangon lijkt op een "oorlogsgebied", vertelde een ooggetuige. "Meer dan 50 militaire voertuigen waren in de wijk aanwezig en soldaten losten voortdurend schoten", zei demonstrant Htay Aung. "Veel migrerende werknemers die in Hlaing Tharyar woonden, zijn uit wanhoop naar hun dorpen teruggekeerd", zei hij.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft dinsdag gewaarschuwd dat de voedsel- en brandstofprijzen in sommige regio's sterk zijn gestegen sinds de staatsgreep. "Deze trend is zorgwekkend, vooral voor de meest kwetsbare mensen die toch al moeite hebben om aan voedsel te komen", aldus Stephen Anderson, landendirecteur van het WFP in Myanmar.

De protesten in Myanmar begonnen nadat legergeneraals de regeringsleider Aung San Suu Kyi in hechtenis namen en een noodtoestand van een jaar afkondigde. De demonstranten eisen een terugkeer naar democratische hervormingen, de vrijlating van Suu Kyi, die onder huisarrest is geplaatst, en het herstel van haar burgerregering. De 75-jarige Suu Kyi had de parlementsverkiezingen in november duidelijk gewonnen.

