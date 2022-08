Meer dan 150 kinderen overleden na mazelenuitbraak in Zimbabwe

Poetin: “VS willen conflict in Oekraïne rekken en veroorza­ken ook elders ter wereld chaos”

Volgens de Russische president Vladimir Poetin willen de Verenigde Staten de oorlog in Oekraïne “bewust rekken”. Dat zei hij tijdens een speech voor de Internationale Veiligheidsconferentie in Moskou. Poetin beschuldigt Washington er bovendien van ook op andere plaatsen ter wereld conflicten te ontketenen. Het Russische staatshoofd had het onder meer over de politieke spanningen tussen China en Taiwan, die de VS volgens hem erger maken.

