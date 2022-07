Meer dan 15.000 migranten zijn dit jaar Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië

Sinds begin 2022 hebben 15.107 personen de Britse kust bereikt nadat ze met een bootje in Frankrijk vertrokken waren en de drukke scheepvaartroute overgestoken waren, blijkt uit cijfers van het ministerie van Defensie. Ook maandag nog kwamen er 330 migranten toe, in zeven bootjes. Het hoogste dagtotaal dit jaar dateert van 13 april, toen 651 migranten de oversteek maakten, in 18 bootjes. Op 11 november 2021 waagden 1.185 migranten de oversteek, het hoogste aantal sinds begin 2020.

In 2021 staken 28.526 migranten het Kanaal over, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2020 waren dat er 8.466, in 2019 1.843 en in 2018 299. Ondanks de toenemende aantallen gaat het slechts om een fractie van het aantal migranten dat Europa bereikt. Volgens het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties kwamen in 2021 zeker 120.441 in Europa aan via het Middellandse Zeegebied.