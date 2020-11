Meer dan 130 agenten Geheime Dienst besmet met coronavirus of in quarantaine na rally’s Trump

Meer dan 130 leden van de Amerikaanse Geheime Dienst die president Donald Trump beschermen, zitten in quarantaine omdat ze besmet zijn met het coronavirus of in contact geweest zijn met iemand die positief testte. Dat schrijft The Washington Post op basis van verscheidene bronnen.

Het gaat om tien procent van het personeel van de Geheime Dienst. Die heeft ongeveer 1.300 mensen in dienst om het Witte Huis en de woning van de vicepresident te beschermen, en ervoor te zorgen dat de uitstappen en reizen van de president veilig verlopen.

Volgens de bronnen van de Post zou het hoge aantal agenten in quarantaine minstens voor een deel te linken zijn aan de vele verkiezingsrally’s die de president hield in de weken voor verkiezingsdag op 3 november. Sinds het begin van de pandemie hebben al 300 agenten van de Geheime Dienst in quarantaine gezeten.

Nasleep

Ook heel wat andere leden van het team van Trump en medewerkers in het Witte Huis - onder wie stafchef Mark Meadows - zouden al ziek geworden zijn in de nasleep van de campagne. Velen van hen dragen geen masker en houden zich niet aan de aanbevelingen rond sociale afstand.

Volledig scherm © REUTERS

De meest recente uitbraak van besmettingen in het Witte Huis, zou het gevolg zijn van een verkiezingsfeestje van Trump in de East Room op de dag van de verkiezingen zelf. Veel van de zieken waren daar aanwezig of kwamen in contact met iemand die er aanwezig was, onder meer Mark Meadows.

Volgens de bronnen van de Post zouden enkele agenten van de Geheime Dienst ook hun beklag gedaan hebben dat ze geen gezichtsmasker mochten dragen in de nabijheid van de president. “Meer dan 100 afwezige agenten bij de Geheime Dienst is erg problematisch”, klinkt het. “Dat is niet goed voor de veiligheid in het Witte Huis.”

Fans

Het is niet de eerste keer dat de beslissingen van de president tot spanningen leiden met zijn veiligheidspersoneel. Toen Trump begin vorige maand in een militair hospitaal behandeld werd voor een coronabesmetting, stond hij erop dat hij met de wagen langs de ingang zou rijden om te zwaaien naar fans die zich daar verzameld hadden. Daarmee bracht hij volgens experts de gezondheid van de mensen die hem moesten vervoeren onnodig, in gevaar.

Volledig scherm © REUTERS

De Geheime Dienst liet intussen in een officieel communiqué weten dat de veiligheid in het Witte Huis niet in gevaar komt. Het coronavirus is aan een nieuwe en steile opmars bezig in de Verenigde Staten. Zo werden er vrijdag nog 177.000 nieuwe gevallen gemeld.