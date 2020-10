Meer dan 120 arrestaties bij Poolse protesten tegen inperking abortus

Naast de hoofdstad Warschau werd ook in andere steden weer gedemonstreerd. De politie gebruikte knuppels en traangas tegen de betogers. Bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn officieel verboden vanwege het coronavirus.



Het Constitutionele Hof van Polen bepaalde donderdag dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. De uitspraak betekent dat abortus vrijwel volledig is verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Als de geboorte de gezondheid van de moeder in gevaar brengt of als het ongeboren kind het gevolg is van incest of verkrachting is abortus nog wel toegestaan.



Vorig jaar werden in Poolse ziekenhuizen 1.100 abortussen uitgevoerd, vrijwel allemaal op grond van de juridische basis die nu is weggevallen.