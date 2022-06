Meer dan 100 burgers gedood bij aanval in Ethiopië, volgens ooggetuigen

Buren overmeeste­ren man die 11-jarige jongen wou ontvoeren en misbruiken: “Hij zei dat ik moest gehoorza­men, anders ging hij mij vermoorden”

Videobeelden tonen hoe buren een man in Texas in de Verenigde Staten overmeesteren nadat hij een jongen probeert te ontvoeren. De 11-jarige jongen werd door de man met een smoes over een waskaart in zijn auto geduwd. Voor hij het kon beseffen probeerde de man de jongen seksueel te misbruiken. Niet veel later kon de 11-jarige jongen ontsnappen en slaagden buren van de jongen erin de man aan de politie over te leveren.

17 juni