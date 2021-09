Meer dan 100 arrestaties na nieuw protest tegen coronapas in Parijs

Meisje met downsyn­droom stuurt schilderij naar Queen Elizabeth en krijgt officieel antwoord

12 september De 12-jarige Wanessa Bąkowska, een meisje met het syndroom van Down, heeft een officieel antwoord gekregen van Queen Elizabeth nadat ze de Britse koningin een schilderij cadeau had gedaan. Het kind, dat afkomstig is uit het noorden van Polen, had haar kunstwerk genaamd ‘Earth’ (‘Aarde’) samen met een brief naar de koningin gestuurd. Wanessa is volgens haar moeder “in de wolken” met de reactie van het koningshuis.