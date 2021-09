Meer dan 100.000 Catalanen op straat voor onafhankelijkheid.

Was vermeende Afghaanse terrorist medewerker van hulporgani­sa­tie?

11 september De Afghaanse man die eind vorige maand om het leven kwam bij een Amerikaanse drone-aanval zou geen terrorist geweest zijn, maar een medewerker van een hulporganisatie. Dat schrijft de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ na eigen onderzoek. De man was jerrycans in zijn auto aan het laden, maar de VS dachten dat het explosieven waren. Videobeelden tonen nu aan dat het toch om water ging.