Meer dan 1,5 uur aanschuiven voor Gotthardtunnel, ook in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk ellenlange files

Piloot blusheli­kop­ter omgekomen bij bestrijden bosbranden in Canada

In Canada is de piloot van een blushelikopter omgekomen nadat zijn toestel bij het bestrijden van de bosbranden in Alberta, in het westen van het land, neerstortte. Dat heeft de politie donderdag lokale bekendgemaakt. Eerder kwamen ook al twee brandbestrijders om het leven bij bluswerken.