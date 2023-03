Meer dan 1.300 migranten in slechts 24 uur tijd aangekomen op Lampedusa

Argentinië lanceert veilig­heids­of­fen­sief in geboorte­stad Lionel Messi na recente golf van geweld

De Argentijnse regering heeft een veiligheidsoffensief opgestart in de stad Rosario, die te maken heeft met een opstoot van geweld. Woensdag zijn 300 extra agenten van de federale politie aangekomen in de havenstad. "Er is een hoop te doen. Niets van wat gedaan moet worden, zal eenvoudig zijn. Maar het is noodzakelijk om tot op het bot te gaan", zegt minister van Veiligheid Anibal Fernandez bij de voorstelling van de nieuwe agenten.