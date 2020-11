Meer dan 1.000 migranten op Canarische Eilanden, ook Cyprus ziet migrantenstroom aanzwellen

Sinds januari steeg het aantal migranten die de eilandengroep bereiken via de zee tot 17.000. Dat zijn er ongeveer zes keer zoveel als in het hele jaar ervoor. De meeste migranten, die hun Afrikaanse thuisland verlieten door armoede en geweld, komen voor registratie aan op de pier van havenstad Arguineguín, in het zuidwesten van Gran Canaria. Velen worden na registratie ondergebracht in hotels, die wegens de coronacrisis leegstaan.