Meer dan 1.000 EU-onderdanen, waaronder 8 Belgen, geëvacueerd uit Soedan

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars onderdanen uit Soedan weg te halen. Buitenlandse Zaken in België liet weten dat er zich 42 Belgen en rechthebbenden bevinden en dat met Frankrijk en Nederland wordt samengewerkt om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Intussen zijn al acht Belgen en hun familieleden geëvacueerd, zei minister Lahbib maandagochtend, voor aanvang van de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de afdeling van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Commissie in Soedan. Hij raakte vorige week gewond bij het opflakkerende geweld.

Een dertigtal Belgen is nog ter plaatse in Soedan. “Maar een groot deel van hen heeft niet de wil uitgedrukt om te vertrekken”, zei Lahbib. Het is mogelijk dat er nog andere evacuatieoperaties plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. “Alles hangt af van de veiligheidssituatie ter plaatse.” Lahbib bedankte het Belgische diplomatieke personeel en de samenwerking met landen als Frankrijk, Djibouti, Jordanië, Duitsland en Nederland.

“Het is een complexe operatie, maar ze is geslaagd”, zei Borrell over de evacuatie van Europeanen. “Ik kan u geen exacte cijfers geven, maar het is zeker dat meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd”, voegde hij eraan toe, in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg die maandag plaatsheeft.

Duitsers en Fransen evacueren honderden burgers

Sinds zondag legt Frankrijk vluchten in tussen de Soedanese hoofdstad Khartoem en Djibouti. Zo zijn al bijna 400 mensen van verschillende nationaliteiten geëvacueerd. Dat meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

“Door de retourreizen konden 388 mensen geëvacueerd worden, onder wie de Franse onderdanen die dat wensten, evenals een aanzienlijk aantal burgers van andere landen in Europa (Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland), maar ook in Afrika (Burundi, Ethiopië, Lesotho, Marokko, Namibië, Niger, Oeganda, Rwanda, Soedan, Zuid-Afrika), Amerika (Canada, de Verenigde Staten) en Azië (de Filipijnen, India, Japan)”, laat het ministerie weten in een verklaring.

Volledig scherm Een Airbus van de luchtmacht landt met uit Soedan geëvacueerde Duitse burgers op de luchthaven Berlijn Brandenburg in Schonefeld. © AP

Ook andere landen leggen evacuatievluchten in. Bij de Duitse evacuatieoperatie zijn tot dusver al 311 mensen naar Jordanië gebracht, van waaruit de rest van de reis wordt georganiseerd, schreef de Bundeswehr maandagochtend op Twitter. De missie, waarbij in totaal meer dan duizend mannen en vrouwen van het Duitse leger betrokken zijn, is al dagenlang voorbereid.

Zestigtal Nederlanders geëvacueerd

Aan boord van een militair transportvliegtuig van de Nederlandse Defensie en vluchten van internationale partners zijn ongeveer zestig Nederlanders geëvacueerd uit Soedan. Dat meldt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maandagochtend op Twitter.

Maandagochtend is de eerste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan geland in Jordanië, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De vlucht was niet vol: aan boord zaten 32 geëvacueerden, onder wie vijftien Nederlanders. 42 Nederlanders verlieten Soedan met Duitse evacuatievluchten naar Jordanië, schrijft het Duitse persagentschap dpa. Een handvol Nederlanders nam een Franse evacuatievlucht naar Djibouti.

In Soedan woedt al meer dan een week een strijd tussen het Soedanese leger (SAF) onder leiding van Abdel Fattah al-Burhane en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Mohamed Hamdane Daglo nam gaandeweg afstand van Abdel Fattah al-Burhane. De gevechten zijn het gevolg van een geschil over de timing van de integratie van de RSF in het leger, als onderdeel van een machtsdelingovereenkomst met de burgers die de protesten tegen de voormalige president Omar al-Bashir in 2019 leidden.

