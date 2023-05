Meer arrestaties rond geplande staatsgreep in Duitsland

Invallen bij extreem­recht­se groepering met plannen om bij gewapende staats­greep parlement van Duitsland te bestormen

De Duitse politie is op 130 plaatsen binnengevallen bij leden van de zogenaamde Reichsbürger-beweging in Duitsland. Daarbij zijn 25 leden en aanhangers van de extreemrechtse beweging opgepakt. Ze planden een gewelddadige staatsgreep en waren van plan om gewapend het Duitse parlement te bestormen. Een van de opgepakte leden is een rechter in Berlijn en oud-parlementslid voor de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Rusland ontkent dat het betrokken is bij het plan om de Duitse staat omver te werpen.