Meegenomen spreekgestoelte Huis-voorzitter Pelosi terug in het Capitool

‘QA­non-sja­maan’ Jake Angeli opgepakt na rellen in het Capitool

9 januari Hij was een van de meest opvallende verschijningen tijdens de rellen in het Amerikaanse Capitool deze week: de man met de pelsmuts en koehoorns, en een gezicht dat in de Amerikaanse kleuren was geschilderd. De man, die zichzelf Jake Angeli (32) noemt, is vandaag opgepakt en in hechtenis geplaatst. Ook de man die de lessenaar van Nancy Pelosi stal, alsook de man die zijn voeten op haar bureau legde zijn inmiddels opgepakt.