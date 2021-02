Medische gegevens van half miljoen patiënten in Frankrijk op straat

Binnenkort coronapas voor Europese burgers? “Zo kunnen mensen die geen gezond­heids­ri­si­co vormen vrij reizen”

15:52 De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wil - in navolging van Israël - een uniforme coronapas die in de hele EU geldig is. Dit zou gevaccineerden, mensen die corona reeds onder de leden hebben gehad of mensen die recent negatief getest hebben in staat moeten stellen om geleidelijk terug te keren naar de normaliteit én vrij te reizen tussen de Europese landen. Kurz krijgt bijval voor het voorstel, maar sommige staten hebben ook hun twijfels.