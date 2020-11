Mediatycoon Murdoch trok handen af van Trump: ‘huiszender’ Fox News plots stuk kritischer

Greet De Keyser in VS: “Geef Trump tijd om verlies te verwerken”

19:47 Waar was jij toen Joe Biden werd uitgeroepen tot ­winnaar? Velen zullen het zich decennia later nog altijd herinneren. Ik was vlak bij het Witte Huis, waar ik net een paar enthousiaste Trump-aanhangers had geïnterviewd. Terwijl mijn cameraman Steven Mees en ik ons klaarmaakten voor een ‘Extra VTM NIEUWS’, zagen we al vele tientallen mensen met vlaggen en posters naar het plein vlak voor het Witte Huis trekken, dat nu Black Lives Matter heet.