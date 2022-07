Mediamagnaat Murdoch zei op verkiezingsavond aan Trumps schoonzoon Kushner dat resultaten in Arizona “niet eens dicht bij elkaar” zouden liggen

Arizona was een cruciale staat voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Het Republikeins gezinde Fox News riep iets voor middernacht op verkiezingsavond de Democraat Joe Biden uit als winnaar in Arizona ten koste van de Republikeinse kandidaat, Donald Trump. Die was razend en liet zijn schoonzoon en hoofdadviseur, Jared Kushner, verhaal halen bij Rupert Murdoch, de Australische eigenaar van Fox News. Murdoch (91) zei dat de uitslagen van beide kandidaten “niet eens dicht bij elkaar” lagen.

Volgens de meeste waarnemers bevestigde het uitroepen van Biden tot winnaar in de staat Arizona het verlies van Trump in de presidentsverkiezingen van 2020. In zijn boek ‘Breaking History’ - dat eigenlijk pas volgende maand verschijnt, maar waaruit al een en ander is gelekt - heeft Jared Kushner het ook over zijn gesprek met mediamagnaat Rupert Murdoch op verkiezingsavond. Zijn beschrijving van die avond komt overeen met verscheidene andere over Trumps nederlaag. Die wou de uittredende president niet zomaar aanvaarden, waarna hij de aanval inzette op de Amerikaanse democratie. “De schokkende prognose bracht ons momentum tot stilstand”, schrijft Kushner. “Het veranderde onmiddellijk de stemming onder onze campagneleiders.”

Kushner schrijft hoezeer de Trump-campagne was gefocust op Arizona. Trumps team wist dat verliezen in Arizona “de weg naar de overwinning drastisch zou versmallen”. “Ik belde Rupert Murdoch en vroeg hem waarom Fox News de uitslag in Arizona al had gegeven, nog voordat honderdduizenden stemmen waren geteld”, schrijft Kushner. “Rupert zei dat hij de zaak zou bekijken. Enkele minuten later belde hij terug. ‘Sorry Jared, ik kan er niets aan doen’, zei hij. ‘De data-analist van Fox News zegt dat de cijfers ijzersterk zijn en dat de uitslagen niet dicht bij elkaar zullen liggen’.” Arizona ging inderdaad naar Biden, met een verschil van ongeveer 10.000 stemmen. Na een audit op vraag van de Republikeinen bleek de marge daarna nog ietsje groter.

Volledig scherm Ivanka Trump met haar echtgenoot Jared Kushner. © Photo News

Op 7 november werd Joe Biden officieel tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen, nadat hij ook Pennsylvania had gewonnen. Biden klopte Trump met 306 kiesmannen tegen 232 kiesmannen. Een even groot verschil als toen Trump het in 2016 haalde van Hillary Clinton en het over “een aardverschuiving” had. Biden kreeg in 2020 ook ruim 7 miljoen stemmen meer dan Trump.

Kushner vermeldt verder nog de vroegtijdige overwinningsspeech van Trump in de vroege uurtjes van 4 november, de ochtend na verkiezingsdag. Karl Rove, de strateeg die in 2000 George W. Bush aan de overwinning had geholpen tegen Al Gore na de “verkiezingen met het kleinste verschil in de Amerikaanse geschiedenis”, belde Kushner. Trump had het meteen over fraude en Rove zei: “De retoriek van de president is helemaal verkeerd. Hij gaat winnen. Statistisch gezien, is er geen manier voor de Democraten om je nu nog in te halen.” Waarop Kushner aan Rove zei zelf de president te bellen met die boodschap.

Trump zou zich later tegen Rove keren omdat die Trump zou hebben gebeld om 22.30 uur op verkiezingsavond om hem “te feliciteren met een geweldige overwinning”. Fox News zou nog geen 1,5 uur later Biden uitroepen tot winnaar in Arizona.