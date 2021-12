Mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld voor deelname aan Tiananmen-wake

Aantal besmettin­gen met 79 procent gestegen in Afrika, in sommige landen zelfs vertienvou­digd

Het aantal coronabesmettingen in Afrika is vorige week met 79 procent gestegen, vooral aangewakkerd door de omikronvariant. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ondanks een daling met 3 procent is Europa nog altijd goed voor bijna twee derde van de nieuwe infecties.

8 december