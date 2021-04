Mediamagnaat Jimmy Lai moet meer dan een jaar naar de cel voor protest Hongkong

Ook negen andere voorvechters van democratie zijn veroordeeld voor hun rol bij de massale protesten die in 2019 en 2020 werden gehouden. De hoogste celstraf was achttien maanden. De leider van de Democratische Partij, Martin Lee Chu-ming, kreeg een voorwaardelijke celstraf van elf maanden vanwege zijn aanwezigheid bij een illegaal protest.

De 73-jarige Lai is eigenaar van de prodemocratische krant Apple Daily en zit al geruime tijd in voorarrest op grond van een nieuwe ‘nationale veiligheidswet’ die China in Hongkong heeft geïntroduceerd. Hij was nog niet eerder door een strafrechter veroordeeld. Lai geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong. Hij zocht onder meer in Washington steun bij toenmalig buitenlandminister Mike Pompeo.