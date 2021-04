Mediamagnaat Jimmy Lai krijgt jaar cel voor protest Hongkong

Britse studie: “82 procent van positieve sneltesten leverde correct resultaat op”

15 april Meer dan vier op de vijf positieve sneltesten uit een studie van Public Health England bleken ook positief na een PCR-test, die nauwkeuriger is. Dat doet vermoeden dat ook sneltesten heel accuraat zijn, misschien wel meer dan verwacht, maar zeker is dat niet. In ons land ijvert microbioloog Herman Goossens al lang voor het inzetten van sneltesten.