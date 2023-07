Mediahuis verliest twee FM-radiozenders in Nederland, DPG Media start nieuw station

Voor het eerst in twintig jaar zijn de vergunningen voor landelijke commerciële radiostations in Nederland opnieuw verdeeld. Dat gebeurde via een veiling die 152,8 miljoen euro opbracht, zo meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De FM-vergunningen lopen tot 2035. In de procedure speelden de Belgische bedrijven Mediahuis en DPG Media een hoofdrol.

Twee zenders minder voor Mediahuis

Mediahuis had na enkele overnames vier radiozenders op FM in zijn Nederlandse portefeuille. De Nederlandse overheid bepaalde echter dat een bedrijf maar drie pakketten kan krijgen, dus Mediahuis wist dat het een zender zou verliezen op FM. Het slaagde er echter maar in om twee frequentiepakketten te veroveren in plaats van drie. Het zal Radio Veronica en 100% NL op FM houden, terwijl Sublime en SLAM! enkel nog digitaal te beluisteren zullen zijn via DAB+. Mediahuis beschikt daarnaast ook nog over digitale zenders Nostalgie en Sunlite.

Zender extra voor DPG Media

DPG Media wist dan weer een extra pakket frequenties te veroveren. Het kan dus de Nederlandse Qmusic voortzetten en nog een extra radiomerk lanceren op FM. Of dat Joe wordt zoals in België, is nog niet aangekondigd, maar er zijn al maanden geruchten over. Ook heeft het DPG Media al een digitale zender onder die naam en is de Nederlandse Joe via FM-radio te beluisteren in verschillende Nederlandse steden. De mediagroep zal de exacte invulling pas later bekendmaken, zegt ze in een persbericht.

Ook een nieuwkomer

De Nederlandse groep Talpa veroverde drie vergunningen, en ook nieuwszender BNR kan in de ether blijven. Daarnaast wist nieuwkomer Financial News Radio een plaats te veroveren. Het heeft als doel “een fris radioconcept” te brengen dat is gericht op het informeren van een jong publiek, schrijven onze collega’s van ‘Algemeen Dagblad’. De focus zal liggen op financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen. Het werd opgericht door de Nederlandse internetondernemer Joost Zuurbier. Hij is de CEO van het betaalbedrijf Bitsafe en eigenaar van Dot TK, een bedrijf in de domeinnaamhandel.