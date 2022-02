Mediagigant News Corp slachtoffer van hacking door China

De Amerikaanse mediagigant News Corp, uitgever van onder meer the Wall Street Journal, The Times en The Sun, heeft vrijdag bekendgemaakt dat het in januari slachtoffer werd van een cyberaanval. Cybersecuritybedrijf Mandiant onderzoekt voor News Corp de aanval, en noemt China als voornaamste verdachte.

Het bedrijf ontdekte "aanvalsactiviteit" op 20 januari, op een systeem dat door verschillende bedrijven gebruikt wordt, staat te lezen in een interne memo voor News Corp-medewerkers. Die aanvalsactiviteit had een impact op een "beperkt aantal" e-mailaccounts en documenten van Dow Jones, de New York Post en News UK. Die laatste is de Britse dochter van News Corp, en de uitgever van de The Times en The Sun.

Lees ook Cyberaanval tegen Defensie veel ernstiger dan eerst gedacht

"Onze voorlopige analyse wijst uit dat betrokkenheid van buitenlandse regeringen in verband kan worden gebracht met deze activiteit", aldus nog de interne memo waarop Bloomberg de hand kon leggen. "Sommige gegevens werden gestolen."

De financiële gegevens van het bedrijf of zijn klanten werden alvast niet getroffen, en de aanval is onder controle, aldus nog het bedrijf. In de interne memo zegt het bedrijf verder nog dat het "aanvallen op onze journalistiek" niet zal tolereren, "en dat het ons niet zal weerhouden van onze berichtgeving".

Het bedrijf bracht ook de Amerikaanse beurswaakhond op de hoogte. In die brief is sprake van een aanval op een niet-genoemde clouddienst die News Corp gebruikt.

"Mandiant meent dat de personen achter deze operatie een band hebben met China en we denken dat ze waarschijnlijk betrokken zijn in spionageactiviteiten bedoeld om inlichtingen te verkrijgen in het belang van de Chinezen", aldus Mandiant-topman David Wong.

Al jaren vermoedt Washington dat Peking cyberaanvallen uitvoert op Amerikaanse bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, maar vanuit China worden die aantijgingen uiteraard met klem ontkend.