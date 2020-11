Media VS: “Trump komt snel met bevel tot terugtrekking uit Afghanistan”

De terugtrekking zou dan zijn voltooid voor de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari. Het ministerie van Defensie wilde de berichten niet bevestigen.

Trump had weken voor de presidentsverkiezingen van begin november al getwitterd dat Amerikaanse soldaten in Afghanistan met Kerstmis terug in de Verenigde Staten zouden moeten zijn. Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 aangekondigd troepen naar huis te halen. In Afghanistan streden de Amerikanen tegen de radicaalislamitische Taliban, maar de partijen spraken in februari af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten.

Volgens nieuwszender CNN wordt ook in Irak binnenkort begonnen met de verdere afbouw van het aantal Amerikaanse troepen daar. Trump sprak in september nog over een vermindering van 5.200 naar 2.000.

“Grote propaganda-overwinning voor Taliban”

De voorzitter van de Republikeinse senaatsfractie, Mitch McConnell, heeft de president maandag gewaarschuwd voor het te snel terugtrekken van de troepen. Volgens McConnell riskeert Trump zo dat hij de Taliban een "grote propaganda-overwinning" geeft. Ook zouden de VS daarmee het signaal afgeven dat partners "in de steek worden gelaten".

Ook vreest McConnell dat de Taliban en terreurgroepering Islamitische Staat (IS) makkelijker kunnen aansterken als de Amerikaanse troepen Afghanistan verlaten. "De gevolgen van een voortijdige Amerikaanse terugtrekking zouden waarschijnlijk zelfs erger zijn dan na president Obama's terugtrekking uit Irak in 2011, waardoor de opkomst van IS en een nieuwe golf van wereldwijd terrorisme mogelijk werd gemaakt", zei de Republikein in de Senaat.

Volledig scherm Mitch McConnell, de voorzitter van de Republikeinse senaatsfractie. © AFP