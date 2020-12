Media VS: explosie in Nashville was mogelijk zelfmoordaanslag

De ontploffing van kerstdag in de Amerikaanse stad Nashville was mogelijk een zelfmoordaanslag. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Gisteren raakte al bekend dat er waarschijnlijk menselijke resten gevonden werden in de buurt van de ontplofte camper.

CNN meldt op gezag van bronnen dichtbij het onderzoek dat speurders er nu van uitgaan dat de ontploffing een zelfmoordaanslag was. Politieonderzoekers hebben een woning doorzocht in Antioch, een plaats in de buurt van Nashville, nadat een tip over het voertuig in kwestie naar die woning leidde. Mogelijk heeft het adres te maken met de camper, het voertuig waarin de bom was geplaatst.

Ook CBS News laat weten dat bronnen melden dat bij de ontploffing mogelijk een verdachte om het leven kwam. De speurders voeren nu DNA-analyses uit op de vermoedelijk menselijke resten die aangetroffen werden. De politie onderzoekt nog honderden tips en aanwijzingen. Volgens de zender geldt een 63-jarige inwoner van Nashville als ‘person of interest’, omdat hij mogelijk de eigenaar van de opgeblazen camper is, maar een FBI-agent heeft gezegd dat er waarschijnlijk geen andere verdachten zijn van betrokkenheid bij de ontploffing.

Volledig scherm De inmiddels geëxplodeerde camper. © via REUTERS

“Overleden vader mogelijke dader werkte bij AT&T”

Volgens Newsweek werkte de overleden vader van de mogelijke dader vroeger bij telecomoperator AT&T. Dat is opvallend, omdat de ontploffing plaatsvond in de buurt van het hoofdkantoor van AT&T in de stad. De schade aan het gebouw is aanzienlijk en het telefoonverkeer in grote delen van Tennessee en Kentucky was door de ontploffing onderbroken.

Noodtoestand uitgeroepen

De explosie heeft ook elders in de stad grote schade veroorzaakt. Zeker drie mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag lokale tijd van kracht. In het getroffen gebied is eveneens een avondklok ingesteld.

De autoriteiten van de staat hebben tevens president Donald Trump om hulp gevraagd. “De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat”, schrijft de gouverneur van Tennessee, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump.

In het centrum van Nashville ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. Er is nog niemand opgepakt en over de achtergronden en motieven is ook nog niets bekend.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Politie blokkeert een straat in Nashville voor onderzoek. © AP