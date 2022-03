Medewerkster Russische staatszender toont plots anti-oorlogsboodschap tijdens live journaal

Afgelopen nacht was noorder­licht te zien op verschil­len­de plaatsen in West-Europa

In landen in West-Europa was in de nacht van zondag op maandag noorderlicht te zien. Niet alleen in Ierland en Schotland, maar ook aan de Duitse Noordzeekust werd het fenomeen waargenomen en vastgelegd. In Nederland was het dan weer te bewolkt om er iets van te zien.

14 maart