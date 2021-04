Medewerkster Duits vaccinatiecentrum vult naalden met zoutoplossing nadat ze echte vaccins liet vallen

140 Fransen krijgen per ongeluk spuit met zoutoplos­sing in plaats van Pfizervac­cin

24 april Meer dan 140 mensen hebben in een vaccinatiecentrum in het Franse Epernay per vergissing een injectie met een fysiologische oplossing gekregen, in plaats van een dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De foutieve injectie is niet schadelijk voor de gezondheid.