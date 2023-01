Medewerkers The Guardian werken nog weken thuis door cyberaanval

Op 21 december schreef de krant over een "ernstig IT-incident" dat een dag eerder was begonnen. Waarschijnlijk zijn hackers met gijzelsoftware het computersysteem binnengedrongen en hebben ze gegevens vergrendeld. Bij een aanval met ransomware vragen de criminelen meestal losgeld om de gegevens terug te krijgen, vaak in de vorm van cryptomunten.

De publicatie van artikelen op de website of in de papieren krant zou volgens The Guardian niet in gevaar zijn, maar de nieuwssite Semafor schrijft dat het de eerste paar dagen bijna niet was gelukt om een krant te printen.

De situatie is na twee weken nog altijd niet opgelost. The Press Gazette schrijft dat de medewerkers voorlopig thuis moeten blijven omdat sommige systemen tijdelijk uit de lucht zijn gehaald. Het zou onder andere gaan om het wifi-systeem op de redactie. Volgens The Guardian kan iedereen goed thuiswerken door de ervaring die is opgedaan tijdens de coronapandemie.