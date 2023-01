Medewerkers Biden vinden meer geheime documenten: “Bijna alle documenten lagen in garage van president”

Supporter blijft roerloos liggen na duw agent, maar die wandelt gewoon weg

In Engeland is ophef ontstaan over het gedrag van een agent in Manchester. Na de voetbalwedstrijd van Manchester United tegen Charlton duwt hij een supporter op de grond die dan roerloos blijft liggen. De in totaal drie agenten wandelen verder met een andere gehandboeide supporter. “Hij is buiten westen, hé?”, hoor je geschokte mensen zeggen die alles filmen.

