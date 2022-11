Medewerker van Oekraïense ambassade in Madrid gewond door bombrief

Baasje doodgescho­ten door zijn hond bij dramatisch ongeval

In Turkije is een 32-jarige kersverse vader bij een dramatisch ongeval doodgeschoten door zijn eigen hond. De man wilde na een jachtpartij met vrienden de hond in de kofferbak van zijn wagen steken. Daarbij haalde de hond per ongeluk met zijn poot de trekker van een geladen jachtgeweer over.

29 november