Medewerker van Oekraïense ambassade in Madrid gewond door bombrief, Oekraïne beveelt verhoogde beveiliging voor al zijn ambassades

Er is nog weinig bekend over het incident. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het explosief vandaan komt. De nationale politie is samen met de forensische politie een onderzoek gestart.



De medewerker is volgens Spaanse media op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan. Die schrijven ook dat de brief was geadresseerd aan de ambassadeur zelf. Ook wordt gemeld dat het slachtoffer een beveiliger is. De ambassade van Oekraïne ligt in het district Hortaleza, in het noordoosten van de Spaanse hoofdstad.