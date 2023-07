Medewerker Trump voor de rechter vanwege achterhouden geheime documenten

Carlos De Oliveira, vastgoedbeheerder van het resort Mar-a-Lago van voormalig president Donald Trump in Florida, is maandag voor de rechter in Miami moeten verschijnen. Hij wordt aangeklaagd in verband met de affaire over het achterhouden van geheime documenten. Volgens Amerikaanse media is hij op borgtocht vrijgelaten.