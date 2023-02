Medewerker (59) na 22 jaar in dienst ontslagen om meenemen iPad

Een iPad mee naar huis nemen, wetende dat het niet van jou is maar van het bedrijf waarvoor je werkt? Dat leverde een medewerker van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM ontslag op staande voet op. De 59-jarige man stapte boos naar de rechter, maar kreeg nul op rekest. “Hier is sprake van ernstig verwijtbaar handelen”, luidt het oordeel.

De man werkt sinds 2001 voor KCS, het officiële cateringbedrijf van KLM, en kan dus gezien worden als een ervaren kracht. In zijn laatste functie hield hij zich onder meer bezig met het sorteren van trolleys en containers. Zo ook op 24 september, vorig jaar. Die dag was hij samen met een paar collega’s bezig met het bijvullen van een container. Zijn collega kwam toen naar hem toe met een iPad die hij in een container had gevonden. Om wat voor een container het gaat, wordt uit het vrijdag gepubliceerde vonnis niet duidelijk.

Quote Ik weet dat wanneer ik iets vind dat ik het aan mijn teamleider moet afgeven. Ik heb het dit keer niet gedaan omdat mijn collega zei dat ik hem mee naar huis mocht nemen. Oud-werknemer

De man nam de iPad van zijn collega aan en nam ‘m vervolgens mee naar huis, zonder zijn leidinggevende in te lichten. “Ik weet dat wanneer ik iets vind dat ik het aan mijn teamleider moet afgeven. Ik heb het dit keer niet gedaan omdat mijn collega zei dat ik hem mee naar huis mocht nemen”, zo verklaarde de man later bij zijn werkgever. Die reageerde onverbiddelijk. De man werd op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief wees het bedrijf nog op de omstandigheden van de man, waaronder het lange dienstverband en zijn persoonlijke omstandigheden, maar dit leidde niet tot een andere beslissing.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © AFP

Kostwinner jong gezin

Er is volgens KCS sprake van een dringende reden voor ontslag, omdat de medewerker zich de iPad ‘onrechtmatig heeft toegeëigend’. Bij het bedrijf is al zeker 20 jaar bekend dat het toe-eigenen van spullen zonder toestemming van een leidinggevende ontslag op staande voet betekent, zelfs als het spullen van geringe waarde betreft. De medewerker wist van deze strenge regel, stelt zijn werkgever.

Quote De medewerker geeft toe dat hij de iPad niet mee naar huis had mogen nemen, en dat hij het aan zijn teamleider had moeten geven.

De medewerker geeft toe dat hij de iPad niet mee naar huis had mogen nemen, en dat hij het aan zijn teamleider had moeten geven. Hij zegt dat hij vermoedde dat het om een kapotte iPad ging, waarvan de eigenaar afstand had gedaan. Nu zegt de man dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Hij benadrukt dat hij niet van kwade wil is en dat hij al 21 jaar lang goed functioneert. Verder wijst hij erop dat hij 59 jaar is en de kostwinner van een jong gezin en dat het gezien zijn leeftijd moeilijk is een andere baan te vinden.

Terecht ontslag

Door de actie is de relatie tussen KCS en de medewerker voorgoed geschaad, stelt de rechter. De aard en de ernst van het gedrag van de medewerker, gepaard met de aard van zijn functie, maken dat KCS niet voor een minder ingrijpende maatregel had kunnen kiezen. Daarnaast gaat het niet om een vulpen of een kladblok, maar om een iPad. ‘Een iPad vertegenwoordigt onmiskenbaar een bepaalde waarde en is bedoeld om gegevens in op te slaan, welke gegevens niet voor een ander zijn bedoeld’, klinkt het verder nog.

De medewerker is zodoende volgens de rechter terecht ontslagen en krijgt dus ook geen achterstallig loon uitbetaald. Wel moet hij de proceskosten voor zijn rekening nemen.