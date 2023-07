McDonald's moet 800.000 dollar betalen aan Amerikaans meisje (8) na brandwonden door kipnugget

Een klein meisje uit de Amerikaanse staat Florida zal zo’n 800.000 dollar (omgerekend 718.560 euro) schadevergoeding ontvangen van McDonald’s. Toen het meisje vier jaar oud was, viel er namelijk een hete Chicken McNugget op haar been. Daar houdt ze door tweedegraads brandwonden een lelijk litteken aan over.

In 2019 rijdt Philana Holmes, met haar zoon en dochter op de achterbank, door de drive-thru van de plaatselijke McDonald’s. Ze koopt twee Happy Meals voor haar kinderen, maar bij het wegrijden valt er een hete nugget op het been van de 4-jarige Olivia. Geen hele gelukkige maaltijd dus, want volgens haar moeder “schreeuwde ze het uit van de pijn”.

Volledig scherm Een bewakingsvideo toont Philana Holmes die twee Happy Meals pakt in de drive-thru bij McDonald's. © Photo News

De ouders van Olivia Caraballo (ondertussen 8 jaar oud) eisten oorspronkelijk een schadevergoeding van 15 miljoen dollar. Maar de juryleden dachten daar net iets anders over. Zij beslisten dat het meisje een schadevergoeding verdient van $400.000 voor de afgelopen vier jaar en nog eens $400.000 voor de toekomst. Die bedragen moeten aan haar betaald worden door McDonald’s USA en haar franchiseverlener Upchurch Foods. Een aparte jury besloot in mei dat het bedrijf en de franchisenemer aansprakelijk waren voor de verwonding.

“Ik ben eigenlijk gewoon blij dat ze hebben geluisterd naar Olivia en dat de jury in staat was om een eerlijke uitspraak te doen”, vertelt Olivia’s moeder, Philana Holmes, aan verslaggevers buiten de rechtszaal. “Ik ben er blij mee. Ik had eerlijk gezegd geen verwachtingen, dus dit is meer dan eerlijk voor mij.”

Volledig scherm Philana Holmes, rechts, omhelst haar advocaat na de uitspraak. © Photo News

“Dit is allemaal de moeder”

Advocaten van McDonald’s vertelden dat het ongemak van het kind eindigde toen de wond genezen was, wat volgens hen ongeveer drie weken duurde. Ze beweerden dat de moeder van het meisje degene is die het probleem met het litteken heeft en vertelden de juryleden dat $156.000 de schade zou moeten dekken, zowel in het verleden als in de toekomst. “Ze gaat nog steeds naar McDonald’s en rijdt nog steeds door de drive-thru met haar moeder, om kipnuggets te halen”, zei advocaat Jennifer Miller woensdag in haar slotpleidooi. “Ze heeft geen last van de verwonding. Dit is allemaal de moeder.”

De advocaten van de verdediging weigerden te spreken na die uitspraak. De moeder getuigde dat McDonald’s haar op geen enkel moment had gewaarschuwd dat het eten ongewoon heet zou kunnen zijn. Het bedrijf zegt dan weer dat ze de voedselveiligheidsregels volgen, die vereisen dat McNuggets heet genoeg zijn om salmonellavergiftiging te voorkomen, en dat wat er met het eten gebeurt zodra het het drive-thru raam verlaat buiten hun controle ligt.

Niet de eerste keer

De zaak kan herinneringen oproepen aan de McDonald’s koffiezaak uit de jaren 90. Een jury in de Amerikaanse staat New Mexico kende Stella Liebeck, toen 81 jaar, een schadevergoeding van 2,7 miljoen dollar toe nadat ze in 1992 was verbrand door hete koffie van McDonald’s. Die koffie verbrandde haar liezen en billen toen ze het kopje met haar benen in bedwang probeerde te houden toen ze room wilde toevoegen . Ze liep derdegraads brandwonden op en lag meer dan een week in het ziekenhuis. Ze had McDonald’s aanvankelijk om $20.000 gevraagd om de ziekenhuiskosten te dekken, maar het bedrijf ging naar de rechter.