McDonald's geeft personeel trainingen tegen geweld op de werkvloer

Rio de Janeiro telt al zes maanden op rij meer sterfgeval­len dan geboortes

14:32 Rio de Janeiro, de tweede grootste stad van Brazilië qua inwonersaantal, registreerde in maart 36.437 doden. Dat is 16 procent meer dan het aantal geboortes in de miljoenenstad. Rio stelt die trieste situatie nu al voor de zesde maand op rij vast. Ook in zeker tien andere Braziliaanse steden met minstens een half miljoen inwoners stierven er vorige maand meer mensen dan dat er geboren werden. Dat heeft uiteraard te maken met Covid-19.