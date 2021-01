McConnell staakt verzet tegen akkoord met Democraten over delen van de macht in de Senaat

“Zou goed zijn als we máár tien zetels verliezen”: hoe Trump met een nederlaag ook zijn hele partij kan meesleuren

27 oktober Over exact een week ligt in de Verenigde Staten niet enkel het presidentschap van Donald Trump in de weegschaal. Mogelijk doorslaggevender zelfs worden de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, en vooral voor de Senaat, die op dezelfde dag plaatsvinden. De kans is niet onbestaande dat er ook daar, naast een wissel in het Witte Huis, een blauwe verschuiving zit aan te komen, met dank aan het ‘down the ballot’-effect.