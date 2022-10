Maxim ontvluchtte Poetins Rusland: “Aan Oekraïners wil ik zeggen dat niet elke Rus een gehersenspoelde zombie is”

Sinds Vladimir Poetin de gedeeltelijke militaire mobilisatie heeft afgekondigd, zijn heel wat Russen naar Turkije gevlucht. Volgens een hulporganisatie verkeren velen van hen in shock. “Ze kunnen niet eten of slapen.” Voor Maxim Bocharov (38) blijkt zijn vlucht alvast een zegen: “Voor de eerste keer in mijn leven voel ik me echt vrij”.

Turkije, dat geen visabeperkingen oplegt aan Russen, is inmiddels een populaire bestemming voor jonge mannen die willen ontsnappen aan de Russische mobilisatie. De Turkse autoriteiten hebben nog geen gegevens vrijgegeven over hoeveel Russen al in Turkije zijn aangekomen. Turkse media making wel melding van een toename van het aantal huizen dat door Russen wordt gekocht of gehuurd.

Nieuwkomers in Istanboel beschrijven de situatie in Rusland als “snel verslechterend” en velen vreesden vast te komen zitten, zo blijkt uit een reportage van persbureau ‘AP’. “Als je blijft, kun je misschien nooit meer weg, en als je wilt vertrekken, moet je snel handelen,” vertelt Eva Rapoport, de coördinatrice in Istanboel van ‘The Ark’, een organisatie die Russen helpt die hun land zijn ontvlucht.

Volledig scherm Eva Rapoport, de coördinatrice in Istanboel van ‘The Ark’, een organisatie die Russen helpt die hun land zijn ontvlucht. © AP

Maxim Bocharov (38) is gedesillusioneerd in Poetins Rusland en vluchtte ook naar Turkije. Tijdens een anti-oorlogsdemonstratie bij het Russische consulaat in Istanboel verklaart hij dat hij had deelgenomen aan protesten tegen de invasie toen hij nog in Moskou woonde.

“Deze mobilisatie was de laatste stap voor mij,” aldus de voormalige salesmanager. “Ik wil aan het Oekraïense volk zeggen dat niet elke Rus een gehersenspoelde zombie is.” Zijn nieuwe leven in Istanboel blijkt een zegen voor hem. “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik me echt vrij voel,” zegt hij.

Vele Russen die sinds het begin van de oorlog in Turkije aankwamen, verkeerden in shock. “Het was moeilijk voor hen om een woning te vinden of om betalingen te doen als gevolg van de sancties tegen de Russische financiële sector. Ze konden niet eten, slapen of zich focussen”, zegt Rapoport.

Volledig scherm Proshin, een YouTube-vlogger uit de Siberische stad Omsk, vluchtte naar Istanboel. © AP

“Zeer opgelucht”

Ook Proshin, een YouTube-vlogger uit de Siberische stad Omsk, vluchtte naar Turkije. Hij vertelt dat de tegenslagen op het Oekraïense slagveld de Russische steun voor de oorlog hebben uitgehold, zelfs onder “patriottische” Russen.

“Op dit moment, nu het Russische leger wat problemen heeft, zeggen mensen die deze oorlog steunden dat ze niet begrijpen waarom deze oorlog plaatsvindt,” aldus Proshin. “Ze willen deze oorlog niet en ze willen niet dat hun vrienden, echtgenoten of broers sterven.”

Proshin zegt dat zijn familie “zeer opgelucht” is dat hij Rusland heeft kunnen verlaten. Nu wacht hij tot zijn vriendin zich bij hem kan voegen voordat hij naar een ander land trekt.

Terwijl het vlak na de Russische invasie van Oekraïne in februari vooral om “goed opgeleide, westers georiënteerde en kosmopolitische Russen” ging, ziet hulporganisatie ‘The Ark’ nu “zowat iedereen die in de mogelijkheid is om Rusland te ontvluchten”.

“Onrechtvaardig”

“Veel van deze mensen steunden Poetin, ze juichten de oorlog toe,” aldus de coördinatrice. “Toen er voor hen niets op het spel stond, was het prima. Maar nu willen ze deze oorlog niet meer steunen. Ze willen niet gaan vechten en sterven.”

Toch bestempelt ze het besluit van de Baltische staten en Polen om de toegang voor vluchtende Russen te blokkeren als “onrechtvaardig”. “Het is letterlijk een situatie op leven of dood voor hen, het is een humanitaire kwestie,” besluit ze.

