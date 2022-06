Matthew McConaughey - zelf wapenbezitter - houdt in Witte Huis vurig pleidooi voor strengere wapenwet

Bewaker kruipt stiekem in bed bij Belgische toeriste en probeert haar aan te randen

Een jonge Belgische toeriste heeft in Senegal de schrik van haar leven beleefd. Toen ze midden in de nacht wakker werd, ontdekte ze dat een naakte man stiekem bij in haar bed was gekropen. Het ging om de bewaker van hun residentie, die probeerde de vrouw aan te randen. De dader is gearresteerd en zegt dat hij niet weet wat hem bezielde.

7 juni