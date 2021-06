Mattel brengt Barbie-pop van gerecycleerd plastic uit oceaan op de markt

UPDATE Macron krijgt van omstander klets in het gezicht

8 juni Emmanuel Macron is vandaag door een man in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde tijdens een bezoek van de Franse president aan Tain-l’Hermitage in het zuidoostelijke departement Drôme. De man die sloeg werd daarna meteen besprongen door beveiligers. Hij en nog een andere persoon zijn opgepakt.