Mattarella bereid tot tweede termijn als president Italië

Machiavel­li is er niks tegen: zo wordt de nieuwe Italiaanse president verkozen

Het Palazzo Montecitorio in het hart van Rome is dezer dagen het toneel van een schouwspel dat niet zou misstaan in ‘Istorie Fiorentine’ van Machiavelli. In de Kamer van Afgevaardigden maken sinds maandag welgeteld 1.009 ‘kiesmannen’ uit, wie de nieuwe Italiaanse president wordt. De procedure? Een cocktail van geheime onderhandelingen, verraad, oude vetes en dito bondgenootschappen.

26 januari