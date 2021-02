Matroos overleeft 14 uur in Grote Oceaan dankzij oude reddingsboei

De 52-jarige Vidam Perevertilov was hoofdingenieur op het vrachtschip ‘Silver Supporter’. Het schip vaarde van de Tauranga-haven in Nieuw-Zeeland naar de afgelegen Britse Pitcairneilanden. Op 16 februari viel Perevertilov om vier uur ‘s morgens plotseling overboord, op zo’n 740 kilometer van de Frans-Polynesische eilanden. “Mijn vader voelde zich duizelig na een nachtshift in de machinekamer”, zegt zijn zoon Marat aan de Nieuw-Zeelandse krant Stuff.

“Hij was naar het dek gegaan om even te bekomen, maar viel toen overboord. Hoe hij in zee is beland, weet hij niet meer. Waarschijnlijk is hij flauwgevallen.” Perevertilov weet wel nog alles van na zijn val in de Grote Oceaan: “Zijn wil om te overleven was groot. Toch had hij veel moeite om het hoofd boven water te houden tot zonsopgang”, vertelt Marat.