Materiële schade na Israëlische aanvallen nabij Damascus

Duitse regering akkoord met omstreden Chinese investe­ring in haven Hamburg

e Duitse regering heeft in het dossier rond de omstreden Chinese instap in de haven van Hamburg voor een compromis gekozen. Dat heeft het Duitse persagentschap dpa woensdag vernomen uit regeringskringen. Het Chinese concern Cosco mag een belang nemen in de containerterminal, maar slechts voor 24,9 procent in plaats van de geplande participatie van 35 procent.

26 oktober