Materiaalmoeheid of misschien veroorzaakte poetsende duiker fijn scheurtje? Hoe kon het zo foutlopen met ontplofte Aquadom in Berlijn?

Na de enorme knal is er nu het grote vraagteken: hoe is het ongeval in de beroemde ‘Aquadom’ in Berlijn in godsnaam kunnen gebeuren? Hoe kon het kolossale aquarium met 1 miljoen liter water en 1.500 vissen zomaar exploderen? Duitse kranten speculeren volop.

Het was een onnoemelijk harde knal daar gisterenochtend vroeg in de lobby van het Radisson Blu Hotel in hartje Berlijn. De wereldberoemde Aquadom, het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld, spatte plots uit het niets uit elkaar. Glas, brokstukken, honderden vissen en de hele hotelinventaris in de hal vlogen door de knal en daarop volgende vloedgolf tot ver op straat.

KIJK. Gigantisch cilindervormig aquarium in Berlijns hotel ontploft, schade is enorm

Timing enorme meevaller

De overgrote meerderheid van de vissen is dood, een miljoen liter water is weggelekt, de schade is werkelijk enorm. Er vielen ook twee gewonden door rondvliegende stukken. Máár twee gewonden, want de timing, zo ergens rond kwart voor 6 ‘s morgens, was een enorme meevaller bij dit ongeluk. Als de explosie later op de dag was gebeurd, waren er ongetwijfeld vele gewonden en mogelijk zelfs doden. Wie bijvoorbeeld in de ingebouwde lift middenin het aquarium had gezeten, had geen schijn van kans gehad.

Marinebioloog Philippe Jouk van de Zoo van Antwerpen legde gisteren aan onze redactie uit dat het echt “zeer uitzonderlijk” is dat zoiets gebeurt. Maar goed, het ís gebeurd. Dus nu is de grote vraag hoe het dan juist is kunnen gebeuren.

‘Bild’ legt vandaag uit dat de enorme watercilinder van de Aquadom - die in totaal 16 meter hoog was en een diameter van 11,5 meter had - gemaakt is door het Amerikaanse Reynolds Polymer, een gespecialiseerd bedrijf dat aquariums over heel de wereld heeft gebouwd. Het heeft een onberispelijke reputatie in het bouwen van impressionante acrylconstructies en slaagt daarbij in schijnbaar onmogelijke technische hoogstandjes.



De cilindervormige structuur in Berlijn was ongeveer 2.000 ton zwaar en bestond uit 41 panelen acrylglas die bij elkaar worden gehouden door 16 lijmverbindingen. Acrylglas is een doorzichtige kunststofsoort die lijkt op glas, maar in verhouding minder breekbaar is.

Materiaalmoeheid

Maar verschillende dingen kunnen misgegaan zijn. Gisteren wees ‘Bild’ al naar mogelijke ‘materiaalmoeheid’, een proces waarbij materiaal onder aanhoudende druk bezwijkt. De krant stipte ook aan dat de koude misschien een mogelijke factor was. Het was in Berlijn buiten ongeveer - 9 graden Celsius op het moment van de knal. De krant herinnert aan een incident in 2012 in Shanghai, waar een haaientank in een winkelcentrum plots barstte door een combinatie van temperatuurverschillen en zwak materiaal.

Ook de Berlijnse senator voor Binnenlandse Zaken Iris Spranger (SPD) verklaarde gisteren aan de pers dat “de eerste bevindingen wijzen op materiaalmoeheid”. Ze beklemtoonde wel dat het onderzoek nog volop loopt.

Dubai

Er wordt ook verwezen naar een incident uit 2010 in Dubai, waar in een shoppingcentrum een enorm haaienaquarium - één van de grootste aquariums ter wereld - ineens begon te lekken. Er was waarschijnlijk een probleem met de afdichtingsvoegen van de acrylwanden. Een slordige 1.200 winkels moesten destijds worden ontruimd, maar de boel was snel gerepareerd. Volgens bronnen werd het lek aan de paneelvoeg in Dubai mogelijk verergerd door de hoge druk in het aquarium. Daar zat liefst 10 miljoen liter water in. Om de druk te verlichten werd later tot vier miljoen liter water afgevoerd.

KIJK. Brandweer kan als bij wonder nog 30 vissen uit ontploft aquarium redden

De Aquadom in Berlijn werd ingehuldigd in 2003 en is dus bijna 20 jaar oud. Misschien een afdichtingsvoeg die niet meer zo solide was na al die tijd? Nee, het zou niet mogen: recentelijk nog werd de kolossale constructie uitvoerig gerenoveerd. Daarbij werden alle siliconen afdichtingen vervangen en het volledige vat grondig gereinigd. De renovatie duurde 2,5 jaar en had een kostprijs van 2,6 miljoen euro.

Duikers

Of misschien heeft één van de duikers die het aquarium poetsten per ongeluk schade veroorzaakt? De attractie werd dagelijks schoongemaakt door drie á vier duikers.

De ‘Berliner Zeitung’ sprak met een man die vroeger als duiker in de Aquadom werkte. “Je moest langs boven in het water via een ladder”, zo beschrijft hij. “Het was daar redelijk smal. Met al je duikmateriaal en je zuurstoftank op je rug bestaat het risico dat je met de tank tegen de panelen schuurt, zeker als je pas op die plek je zwemvliezen aandoet.” Afhankelijk van de versie weegt een volle duikfles ongeveer 14 kilo. Volgens de voormalige duiker is het “mogelijk” dat op die manier heel fijne scheurtjes ontstaan zijn in de wanden.

Thomas Van Puymbroek, aquariaan in de Antwerpse Zoo, sprak op ‘Radio 1' gisteren van “een enorm verlies in de aquariumwereld”. Ook hij verwees naar temperatuurwijzigingen en materiaal dat daarbij krimpt en uitzet. “Dat kan invloed hebben op zwakke plekken die bijvoorbeeld in het glas aanwezig zijn”, lichtte hij toe. Puur acrylglas is op zich wel weerbestendig. Vermoedelijk speelt er dus een combinatie van oorzaken.

Onderzoeksteam

Reynolds Polymer stuurt alvast een onderzoeksteam naar Berlijn om te achterhalen wat er juist is misgegaan. “In dit stadium is het nog te vroeg om de factor of factoren te bepalen die tot zo’n breuk hebben geleid”, zegt het bedrijf in een korte reactie. Het hotel waar de Auadom stond, blijft vooralsnog gesloten. Het zal nog even duren voor alles weer opgeruimd en opgekuist is. “Het is echt een slagveld”, aldus een woordvoerder.

