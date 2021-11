Massaprotest in Ethiopië tegen rebellengroepen

In het door burgeroorlog verscheurde Ethiopië zijn in verscheidene steden honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen rebellengroepen die met geweld de centrale regering in Addis Abeba ten val willen brengen. De betogers zijn aangemoedigd door de regering die in het nauw wordt gedreven door de militair sterke rebellen uit het noorden. De betogingen richten zich daarom vooral tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF).

De door de overheid georganiseerde protesten waren ook gericht tegen internationale stemmen die oproepen tot beëindiging van het geweld. Op de posters stond: "We hebben geen inmenging uit het buitenland nodig".

Het conflict tussen de rebellen en de regering ontstond ongeveer een jaar geleden toen het leger van Ethiopië een bloedig offensief voerde tegen de plaatselijke rebellen van de noordelijke provincie Tigray. Sindsdien verkeert het land in een ernstige humanitaire crisis. De voorbije dagen escaleerde de situatie en dinsdag riep de regering van premier Abiy Ahmed de noodtoestand uit. Ook riep ze de bevolking op om de wapens op te nemen tegen de rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF).

Volgens ooggetuigen werden zaterdag in de hoofdstad Addis Abeba mensen uit Tigray opgepakt en in militaire vrachtauto’s afgevoerd. De politie bevestigde zaterdag dat er een "opruiming" was geweest.

Onder meer al de VN-Veiligheidsraad heeft opgeroepen tot het beëindigen van het geweld in Ethiopië.

Het TPLF heeft laten weten dat het “geen bloedbad in Addis gaat aanrichten, de angst voor zo’n bloedbad is belachelijk en ongeloofwaardig”. Het TPLF trekt naar eigen zeggen wel Addis Abeba binnen als dat nodig is om de regering van Abiy Ahmed ten val te brengen.

Tigray is het noordelijke deel van federaal Ethiopië. De Tigrayers vormen circa 6 procent van de bevolking, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun TPLF. Dat was de voornaamste guerrillabeweging die in 1991 de communistische dictatuur ten val bracht. In 2018 verloren ze hun greep en kwam Abiy Ahmed aan de macht.

Hij behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo (bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen inwoners). Sinds 1994 is Ethiopië een land dat tien deelstaten heeft die op etnische basis zijn gevormd, wat tot veel spanningen heeft geleid. Abiy Ahmed streeft naar hervormingen en raakte in conflict met de TPLF. Vorig jaar kregen ze slaande ruzie over het al of niet houden van verkiezingen en sinds november 2020 woedt er een bloedige strijd. Het TPLF is volgens waarnemers militair sterk, omdat het meer dan een kwart eeuw de touwtjes in handen had en nog steeds veel wapens heeft.

