Massaproces tegen 47 Hongkongse activisten van start

Christian Atsu, ex-voetballer van Chelsea, onder het puin na aardbeving in Turkije, coach Hatayspor deelt emotionele oproep om hulp

Volgens Turkse berichten liggen ook leden van voetbalclub Hatayspor onder het puin na de aardschok, onder wie de Ghanese profvoetballer Christian Atsu (31). Opvallend: de flankaanvaller scoorde gisteren in de Turkse Süper Lig nog het winnende doelpunt in de thuismatch tegen Kasimpasa. Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuiden van Turkije zijn al ruim 1.500 doden en duizenden gewonden gevallen, zowel in Turkije als in buurland Syrië.

15:30