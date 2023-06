“Massale zuivering in het Russische leger aan de gang”

Soerovikin, de plaatsvervangend commandant van Russische militaire operaties in Oekraïne, sympathiseerde volgens anonieme Amerikaanse functionarissen met de opstand afgelopen weekend van Jevgeni Prigozjin en zijn huurlingenleger, hoewel het onduidelijk is in welke mate hij de zogenoemde couppoging steunde.

Volgens de ‘Financial Times’ is Soerovikin sinds zaterdag niet meer in het openbaar gezien. Tijdens de opstand had hij Prigozjin in een video nog opgeroepen om de couppoging te staken. De Russische journalist Alexej Venediktov meldde dat de familie van Soerovikin al drie dagen geen contact meer met hem heeft gehad.

Gevraagd naar de whereabouts van Soerovikin heeft Kremlin-woordvoerder Peskov donderdag gezegd dat hij niet weet waar de generaal is of wat zijn status is, en hij weigerde te antwoorden op de vraag of Soerovikin het vertrouwen van Poetin behoudt.

KIJK. Wie is Russische topgeneraal Soerovikin?

Maar niet enkel Soerovikin zou het gelag betalen. Nu wil de Russische president Vladimir Poetin blijkbaar de generaals en officieren identificeren die met de huurlingen van Wagner sympathiseerden of alleszins aarzelden om tegen hen te vechten.

Militaire correspondenten van het grote Russische Telegramkanaal ‘Rybar’ melden een “massale zuivering” in het Russische leger. “De gewapende muiterij van Wagner is een aanleiding geworden voor een massale zuivering binnen de gelederen van de Russische strijdkrachten”, klinkt het. Volgens hen is dit een “crashtest” van het ministerie van Defensie om de loyaliteit van officieren te controleren.

Volledig scherm Defensieminister Sergei Sjojgoe © AP

De lijfwachten van Vladimir Poetin zouden aan het onderzoeken zijn in welke mate de leiding, officieren en soldaten in het leger nog wel loyaal zijn. “Steun voor de Wagnergroep is een toetssteen geworden voor de Russische strijdkrachten,” stelt ‘Rybar’.

De gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) speculeert ook dat het Kremlin nu vermoedelijk het leger aan het doorlichten is op verraders binnen de eigen gelederen.

Volledig scherm Russische militairen oefenen voor een parade in Sint-Petersburg. © AFP

Maar misschien speelt er nog iets anders. “Besluiteloosheid” bij het onderdrukken van de muiterij is het voorwendsel dat gebruikt wordt om ongewenste personen te verwijderen die eigenlijk gefaald hebben op het gebied van gevechtstraining, mobilisatie en logistieke ondersteuning”, wordt geopperd op het Rybar-Telegramkanaal.