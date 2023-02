Massale sterfte van zeeleeuwen door vogelgriep suggereert dat virus tussen zoogdieren kan springen: “Dit is zorgwekkend”

Honderden zeeleeuwen die dood of stervend aanspoelden op de stranden van Peru, leden aan stuiptrekkingen en verdronken voor ze stierven. Zoiets was nog nooit in de regio waargenomen. Nu bevestigt een team wetenschappers uit Peru en Argentinië dat de massale sterfte veroorzaakt werd door de overdracht van het vogelgriepvirus van zeevogels naar deze wilde zoogdieren. Eind vorig jaar zou hetzelfde gebeurd zijn in een Spaanse nertsenfokkerij.

Volgens de belangrijkste theorie van de wetenschappers zouden de 634 dode zeeleeuwen één voor één, onafhankelijk van elkaar, besmet zijn omdat ze samenleefden met zieke vogels of omdat ze die opaten.

Overdracht tussen zoogdieren

Nederlandse dierenarts en vogelgriepexpert Thijs Kuiken staat sceptisch tegenover die hypothese: “Gezien het grote aantal dode exemplaren lijkt het waarschijnlijker dat er een directe overdracht tussen zeeleeuwen was”, zegt Kuiken van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam.

“Het is zorgwekkend”, waarschuwt de dierenarts. “Dit is de tweede episode van massale sterfte die suggereert dat dit virus zich gemakkelijk kan aanpassen aan een efficiënte overdracht van zoogdieren op zoogdieren. Als het voorkomt bij nertsen en zeeleeuwen, waarom gebeurt het dan niet bij mensen?”, gaat hij verder.

Volledig scherm Door de opkomst van de vogelgriep worden bezoekers van Regent's Park in Londen gewaarschuwd om geen vogels te voederen. © ANP / EPA

Een nieuwe pandemie?

In een interview met Nederlandse krant De Correspondent bespreekt Kuiken de kans dat het vogelgriepvirus zich zal muteren om ook makkelijk mensen te besmetten en van mens op mens over te springen. “De kans dat het gebeurt is klein, maar wordt telkens groter. Daartegenover staat dat de impact van die gebeurtenis erg groot is. Als het inderdaad naar de mens overspringt, en makkelijk van mens tot mens overgaat, dan krijgen we een nieuwe pandemie en ze zal de hele wereld overgaan. We weten niet hoe ernstig dat wordt. Ze kan zo mild zijn als de grieppandemie in 2009, of ze kan zo ernstig zijn als de pandemie die iedereen kent: de Spaanse griep van 1918.”

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zijn tussen oktober 2021 en september 2022 in Europa maar liefst 50 miljoen vogels gedood na besmetting met de vogelgriep. Het virus is al verschillende keren van vogel op zoogdier overgesprongen, en in uitzonderlijke gevallen zelfs van vogel op mens. Op 3 januari werd bijvoorbeeld een 9-jarig meisje uit de Ecuador in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Ze was in contact gekomen met pluimvee en werd later het eerste gerapporteerde geval van een menselijke infectie door het vogelgriepvirus in Latijns-Amerika.