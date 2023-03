Massale protesten in Israël na ontslag kritische defensieminister, premier zet omstreden hervormingen stop na oproep van president

In heel Israël zijn zondagavond massale protesten uitgebroken nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn minister van Defensie de laan had uitgestuurd . Yoav Gallant had zaterdagavond in een televisietoespraak opgeroepen tot een pauze van een maand in de omstreden justitiehervorming van de regering, waarop Netanyahu hem prompt ontsloeg. De premier zou de controversiële justitiële hervormingen nu stopzetten, nadat de president Isaac Herzog de regering daartoe opriep vanmorgen.

KIJK. Politie zet waterkanon in nadat betogers snelweg in Tel Aviv blokkeren:

Na het ontslag gingen honderdduizenden Israëli’s in het hele land de straat op om te protesteren tegen het ontslag van Gallant. Demonstranten blokkeren wegen en kruispunten op verschillende locaties in het land, schrijft dagblad Haaretz, dat meldt dat volgens de politie op ruim 150 locaties demonstraties plaatsvinden.

Natanyahu zou nu afzien van de omstreden hervormingen op justitiegebied. Dat meldt de Israëlische publieke omroep. Ook bronnen van de Likudpartij van Netanyahu uitten die verwachting. Netanyahu gaat naar verluidt later op de dag een toespraak houden. Die beslissing komt na een oproep van de Israëlische president Herzog op Twitter. Hij riep de regering vanmorgen op om de hervormingen stop te zetten.

“In het belang van de eenheid van het Israëlische volk, in het belang van de verantwoordelijkheid, vraag ik u de wetgeving onmiddellijk te stoppen,” schreef Herzog op Twitter, in een oproep aan de extreem-rechtse religieuze coalitieregering. “Mensen zijn in de greep van diepe angst,” zei Herzog, eraan toevoegend dat Israëls veiligheid, economie en samenleving bedreigd worden. “De ogen van het hele volk van Israël zijn op u gericht.”

Behalve de Ayalon-snelweg in het centrum van Tel Aviv, blokkeren demonstranten het verkeer in het centrum van Haifa en buiten de steden Modi’in, Karmiel en Beër Sjeva. Demonstranten protesteren ook voor het huis van Likoed-parlementariër Danny Danon in Raänana. In Jeruzalem protesteren duizenden Israëli’s voor het gebouw van de Knesset, het Israëlische parlement. Elders in de stad blokkeerden demonstranten een weg in de buurt van de woning van Netanyahu, maar het is niet duidelijk of de politicus daar aanwezig is. Het leger werd vanwege de chaotische situatie in staat van paraatheid gebracht, aldus Israëlische media.

Volledig scherm Protest in Tel Aviv. © REUTERS

Massastakingen

Er is ook opgeroepen tot massastakingen, schrijft The Jerusalem Post. Zo hebben tientallen dokters in Israëlische ziekenhuizen aangekondigd vandaag (maandag, red.) niet aan het werk te gaan, als reactie op het ontslag van Gallant. Ook een aantal universiteiten is van plan vandaag het werk neer te leggen, zo besloten vertegenwoordigers zondagavond tijdens een speciaal overleg.

Verwacht wordt dat ook de grote vakbond Histadrut zich aansluit bij de stakingen. De bond komt maandagmorgen met een verklaring. De Israëlische vrouwenrechtenbeweging Bonot Alternativa heeft aangekondigd op maandag “de grootste economische staking van vrouwen” te laten plaatsvinden. Gemeenteambtenaren in Jeruzalem hebben laten weten maandag in hongerstaking te gaan voor het kantoor van de premier, meldt The Jerusalem Post verder.

Volledig scherm De ontslagen Israëlische defensieminister Yoav Gallant eerder deze maand. © ANP / EPA

“Uitholling justitie”

Netanyahu ontsloeg Gallant, nadat die in een televisietoespraak had gezegd dat door Netanyahu bepleite omstreden juridische hervormingen niet moeten doorgaan. In Israël woedt al enkele maanden hevig protest tegen de geplande uitholling van justitie. De regering-Netanyahu wil het parlement de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden door de hervorming ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Critici zien de scheiding der machten in gevaar komen.

In de nasleep van Gallants ontslag diende ook de Israëlische consul-generaal in New York, Asaf Zamir, zijn ontslagbrief in. “Ik kan deze regering niet langer blijven vertegenwoordigen”, schreef de topdiplomaat op Twitter, waar hij zijn opzegbrief publiceerde. “Ik geloof dat het mijn plicht is om ervoor te zorgen dat Israël een baken van democratie en vrijheid in de wereld blijft.”

Lees ook: Israëlische premier Netanyahu ontslaat kritische defensieminister

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Members of security forces stand guard as people attend a demonstration after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed the defense minister and his nationalist coalition government presses on with its judicial overhaul, in Tel Aviv, Israel, March 27, 2023. REUTERS/Nir Elias © REUTERS