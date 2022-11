Massale ontslaggolf bij Amerikaanse techbedrijven houdt aan: “Amazon plant 10.000 banen te schrappen”

“Lavrov in goede gezondheid na ziekenhuis­op­na­me”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov verkeert in goede gezondheid nadat hij twee medische onderzoeken heeft ondergaan in een ziekenhuis op Bali, waar hij zal deelnemen aan de G20-top. Dat heeft een ambtenaar van het Indonesische ministerie van Volksgezondheid gezegd, nadat Rusland had ontkend dat hij in het ziekenhuis was opgenomen..

15:08